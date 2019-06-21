Парламент Армении обсуждает вопрос избрания члена ВСС: “Мой шаг” предложил кандидатуру Вигена Кочаряна

Фракция “Мой шаг” Национального собрания Армении выдвинула на должность члена Высшего судебного совета кандидатуру Вигена Кочаряна. Как передает «Арменпресс», вопрос его избрания обсуждается на пленарном заседании НС Армении.

“Согласно соответствующей статье регламента НС, фракция “Мой шаг” выдвинула Вигена Кочаряна кандидатом в члены Высшего Судебного Совета”, - сказал председатель НС Арарат Мирзоян.

Руководитель фракции Лилит Макунц представила кандидатуру Вигена Кочаряна, выдвинутого фракцией на должность юриста, ученого члена ВСС РА.

Виген Кочарян родился в 1972 году в Ереване. В 1988 - 1993 гг. учился и с отличием окончил юридический факультет ЕГУ. В 1993 - 1996 гг. учился и окончил аспирантуру юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Автор более 42 научных работ. В 1999 году участвовал в программе переподготовки молодых преподавателей университета Беркли США. В 2000 году учился в Институте конституционной и правовой политики Будапештского Центрального Европейского университета. Трудовую деятельность начал с 1996 года. В 1996 - 2006 гг. был преподавателем Конституционного и международного права ЕГУ, кандидатом юридических наук и доцентом. С 2006 по 2015 гг. - заведующий кафедрой европейского и международного права. В 1998 – 2008 - исполнительный директор Союза юристов РА. В 1999 - 2003 гг. - член комиссии по конституционным реформам при президенте РА. В 2001 - 2014 гг. член Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью, представляющий РА. С 2015 по 2019 гг. был заместителем министра юстиции РА.