Иран показал обломки сбитого беспилотника США

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу продемонстрировали журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждается, являются частями сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Tasnim.

Оно опубликовало на сайте фотографии, на которых видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.

Ранее в пятницу заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с послом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны.