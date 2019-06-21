Армяне готовятся к религиозному обряду в армянском монастыре Св. Тадевоса (Фаддея) в Иране

В августе в одном из самых красивых исторических памятников Западного Атрпатакана (Азербайджана) на севере Ирана, в монастыре Св. Тадевоса, будет отслужена литургия, для участия в которой в Иран совершают паломничество армяне со всего мира. Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на иранское агентство ИРНА.

Армянские паломники из Ирана, Армении, Сирии, Ливана, Нидерландов, Франции, Германии, Канады совершают в эти дни праздничные обряды крещения детей, делают жертвоприношения животными.

В монастыре Сурб Тадевос этот праздничный обряд проводится ежегодно и свидетельствует о мирном сосуществовании религий. Он заметно оживляет национальную, культурную, религиозную жизнь армянской общины Ирана.

Монастырь Св. Тадевоса или Таде датируется 4-6 веками, однако, согласно преданию, он был основан апостолом Фадеем еще в 66 году. Монастырь Св. апостола Тадевоса несколько раз разрушался землетрясениями и вновь был отреставрирован. Резная надпись свидетельствует, что монастырь по приказу губернатора Атрпатакана Аббаса Мирзы был восстановлен в 1814 году. В 1946 году вновь был отреставрирован усилиями армянской епархии Тавриза. В 1954 году первая группа армянских паломников из 50-60 человек, в день мученической смерти апостола Фаддея организовала паломничество в монастырь.