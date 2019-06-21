Авиакомпания British Airways прекратила полеты над Ормузским проливом

Британская авиакомпания British Airways прекратит полеты в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом в соответствии с рекомендациями, которые ранее распространило Федеральное управление гражданской авиации США. Как передает Арменпресс, об этом представители авиакомпании сообщили в пятницу утром агентству Reuters.

При этом в British Airways подчеркнули, что принятые меры не приведут к отмене рейсов. Те авиамаршруты, которые проходили над воздушным пространством Ирана, будут скорректированы.

Американский авиарегулятор распространил свои рекомендации в четверг после поступления сообщений о том, что над Ираном был сбит американский разведывательный беспилотник Global Hawk.

Американская United Airlines уже приостановила полеты между Ньюарком (штат Нью-Джерси, США) и индийским городом Мумбаи через воздушное пространство Ирана. Ее примеру уже последовали несколько других крупных европейских и азиатских авиакомпаний.