Под председательством Мгера Григоряна в Минске состоялось заседание Совета ЕЭК

В Минске, под председательством вице-премьера Мгера Григоряна, находящегося там в рамках рабочего визита, состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна, в повестке заседания были интеграционные вопросы, касающиеся управления цифровыми проектами на территории ЕАЭС, программы мероприятий по развитию ювелирной промышленности на территории ЕАЭС и маркировки некоторых товаров.

На обсуждение участников заседания был представлен проект “Цифровая услуга. Надежный контрагент ЕАЭС”. В числе других вопросов в повестку дня были включены и обсуждения вокруг переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Сербия, хода работ по соглашению о регулировании алкогольного рынка на территории ЕАЭС.

На повестке дня был процесс разработки соглашения о беспрепятственной трудовой деятельности граждан государств-членов ЕАЭС в странах ЕАЭС в качестве водителя. Участники заседания Совета ЕЭК обсудили также ряд вопросов, касающихся проектов соглашений о принципах соответствия акцизов на табачную и алкогольную продукцию государств-членов ЕАЭС, а также технического регулирования.