Валерий Осипян работу Полиции за последнее время оценивает отлично

Начальник Полиции Армении Валерий Осипян работу Полиции за последнее время, в частности, охрану государственных границ Армении, оценивает отлично.

Как передает «Арменпресс», об этом Осипян сказал в беседе с журналистами в Главном управлении Войск полиции Армении, касаясь изменений в системе после революции.

“Одним из хороших изменений является то, что журналисты находятся на территории воинской части управления Войск полиции Армении. Другое изменение заключается в том, что уже около года Войска полиции отлично охраняют государственную границу Армении. В прошлом они также выполняли это, но то были особые краткосрочные задачи” - отметил начальник Полиции РА.

Говоря об усиленной службе, Осипян сказал, что она будет продолжаться.

“Отныне усиленные службы будут буднями полиции. Мы преступникам сказали “нет”. Возможно, в какой-то мере мы будем терпимы к тем гражданам, которые допускают административные правонарушения, но есть такие, толерантность к которым будет на нуле. В Республике Армения закон для всех, нарушать общественный порядок никто не имеет права и заверяю, что не может нарушить”, - подчеркнул начальник Полиции РА.

По его словам, во время революции бывали моменты, когда полиция проявляла терпимость, однако уже около месяца ее нет.

В Главном управлении войск полиции Армении 21 июня отмечали 27-летие формирования Войск полиции Армении. На мероприятии присутствовали премьер-министр РА Никол Пашинян, начальник Полиции РА Валерий Осипян, министр обороны РА Давид Тоноян, вице-премьер РА Тигран Авинян, начальник СНБ Артур Ванецян, генеральный прокурор РА Артур Давтян и другие должностные лица.