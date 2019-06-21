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Песков назвал протесты в Тбилиси русофобской провокацией


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал протесты в Тбилиси, начавшиеся в четверг, 20 июня, русофобской провокацией, которая вызывает обеспокоенность Москвы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным, как русофобской провокацией. Конечно, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России", - сказал он журналистам.

 

 




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