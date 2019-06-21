Ваче Тертерян с представителями Всемирного банка обсудил вопросы модернизации оросительной системы

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян принял миссию Всемирного банка по содействию проекту усиления оросительной системы и анализу водной безопасности во главе с руководителем армянского офиса ВБ Сильви Босутхо. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур РА, на встрече присутствовал также председатель водного комитета РА Вардан Мелконян.

Стороны обсудили вопросы модернизации оросительных и дренажных систем, их более эффективной эксплуатации, усиления инфраструктурных возможностей в сфере, а также совершенствования администрирования сферы посредством регулярных консультаций.

Были затронуты также возможные модели сотрудничества государство-частный сектор в сфере строительства водохранилищ и перспективы применения успешного международного опыта.