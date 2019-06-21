СМИ: в Индии в результате ДТП с автобусом погибли 43 человека

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, погибли 43 человека. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета Hindustan Times.

По информации газеты, еще около 30 человек пострадали.

Отмечается, что в момент аварии в автобусе находились по меньшей мере 73 человека, хотя он рассчитан только на 42 пассажира. Многие жертвы являются школьниками и учащимися колледжей, возвращавшимися после занятий в свои деревни.

Число жертв может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, указывает газета.

Полиция начала расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.