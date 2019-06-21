Дни Еревана в Санкт-Петербурге: делегация во главе с Айком Марутяном находится в Северной столице РФ

Делегация во главе с мэром Еревана Айком Марутяном, находящаяся с официальным визитом в Северной столице РФ, встретилась с исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, в рамках встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух городов. В частности, была отмечена важность расширения торгово-экономических и гуманитарных связей.

Приветствуя членов ереванской делегации, и. о. губернатора Санкт-Петербурга подчеркнул, что потенциал отношений между двумя сторонами имеет широкие возможности для развития и расширения. Александр Беглов одним из перспективных направлений назвал сотрудничество в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, а также отметил, что город намерен увеличить поставки сельскохозяйственной продукции из Армении в торговые сети Санкт-Петербурга.

Подчеркнув важность усилий правительства Санкт-Петербурга в вопросе расширения и укрепления партнерских отношений, мэр Еревана выразил уверенность, что проводимые в Санкт-Петербурге Дни Еревана придадут новый импульс двусторонним отношениям. Айк Марутян обозначил те направления, которые представляют взаимный интерес. Столица Армении намерена изучить опыт Петербурга в сфере общественного транспорта и вывоза мусора.

Делегация во главе с мэром Еревана посетила также и Эрмитаж. На встрече с директором Государственного музея Михаилом Пиатровским была отмечена важность установления сотрудничества в вопросе развития и дальнейшей популяризации музеев. Мэр Еревана Айк Марутян в ходе беседы сообщил, что сегодня предпринимаются серьезные шаги по очистке древнего поселения Кармир Блур, имеющего тысячелетнюю историю от строительного мусора и превращению его в туристический центр. В вопросе сохранения и надлежащего представления историко-культурного пространства мэр Еревана попросил содействия петербургских коллег.

Члены ереванской делегации побывали в выставочных залах Эрмитажа. Во всемирно известном музее хранится более трех миллионов экспонатов, представляющих культурную ценность.

В богатой коллекции музея имеются экспонаты периода Урарту. В зале постоянной экспозиции армянской культуры Эрмитажа представлены уникальные экспонаты.

Ереван и Санкт-Петербург будут сотрудничать и на уровне городских законодательных органов. Члены фракций Совета старейшин “Процветающая Армения”, “Мой шаг” и “Луйс”, посетившие в составе делегации мэра Еревана Северную столицу РФ, имели встречу в законодательном органе Санкт-Петербурга, в городской Думе. Стороны обозначили те направления, в рамках которых могут развернуть эффективное сотрудничество. Достигнута договоренность о всестороннем обсуждении возможных форматов двустороннего сотрудничества.

В конце дня в рамках Дней Еревана в Северной столице РФ, проходящих 20 - 21 июня состоялся гала-концерт. В концертном зале “Капелла” зрителей приветствовали члены молодежной этно-рок-группы “Тмбата” Центра креативных технологий “Тумо”. В ходе концерта прозвучали произведения, обработанные на основе армянской народной музыки, в сочетании с роком и экспериментальной музыкой.