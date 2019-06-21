МО Арцаха опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию о нарушении армянской стороной режима прекращения огня

Министерство обороны Республики Арцах опровергает распространенную азербайджанскими СМИ информацию о том, что 20 и в ночь на 21 июня армянские передовые подразделения с применением гранатометов нарушили режим прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», в связи с этим, МО Арцаха распространило заявление.

“Распространенное азербайджанскими СМИ сообщение о том, что 20 июня и в ночь на 21 июня армянские передовые подразделения с применением гранатометов нарушили режим прекращения огня, является очередной дезинформацией.

Более того, Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что в течение последних дней со стороны подразделений Армии обороны не было произведено ни одного выстрела”, - говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Республики Арцах.