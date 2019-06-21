На полигоне “Тигранакерт” состоялся огневой этап двухступенчатых командно-штабных учений

На полигоне “Тигранакерт” 20 июня состоялась заключительная огневая фаза двухступенчатых командно-штабных учений.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе МО НКР, в ходе боевой стрельбы с привлечением мотострелковых, бронетанковых, ракетно-артиллерийских, противовоздушных сил и инженерных средств в дневных и ночных условиях были разыграны новые варианты ведения оборонительных и контрнаступательных боев.

Примечательно, что указанные процессы были запланированы и осуществлены в условиях организационно-штатных изменений в воинских частях и подразделениях армии, а также пополнения новых видов вооружения и военной техники, что дало возможность объективно оценить реальные возможности и уровень боеготовности задействованных в учениях сил и средств.

Следует особо подчеркнуть, что помимо задач тактико-профессиональной важности, в ходе учений особое внимание было уделено испытанию оружия, поставленного на вооружение, в том числе и новейших технических средств разведывательного назначения, а также повышению эффективности системы управления, а именно-факторам, обеспечивающим стабильность и непрерывность ведения боевых действий.

Подводя итоги, можно констатировать, что коллектив, проявив высокую тактико-профессиональную и морально-психологическую подготовку и отличные результаты огневого поражения, выполнил поставленную перед ним задачу в полном объеме.