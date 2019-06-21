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В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси


Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси".




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