Сенат Узбекистана впервые возглавила женщина

Танзила Нарбаева, работавшая вице-премьером и председателем комитета женщин Узбекистана, избрана в пятницу председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) республики, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ее отличают порядочность, честность и главное - любовь к родине. Накануне я назначил ее сенатором и выдвинул на должность главы верхней палаты парламента", - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената.

За кандидатуру Нарбаевой проголосовал 81 сенатор, двое воздержались, голосов "против" не было. Впервые в истории Узбекистана Сенат возглавила женщина.