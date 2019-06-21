В результате приватизации госимущества в госбюджет поступило более 166 млн драмов

Средства, полученные от приватизации госимущества в 2018 году, составили 213 млн 299 тыс. драмов, из которых на счет приватизации государственного бюджета поступило 166 млн 671 тыс. драмов, остальное - в муниципальные бюджеты. Как сообщает «Арменпресс», представленный правительством проект Закона “Об утверждении годового отчета за 2018 год о выполнении программы приватизации госимущества на 2017-2020 гг.” представил на заседании НС министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“В течение календарного года в 2018 году в прямой форме были приватизированы 3 объекта: ЗАО “Геоэкономика”, ЗАО “Детский противотуберкулёзный санаторий “Дилижан”“, имущество киносети Ташира. На аукционе приватизировано два объекта Варденисская стоматологическая поликлиника, ЗАО “Ерарспасаркум”. Средства, полученные от приватизации, составили 213 млн 299 тыс. драмов, из которых на счет приватизации государственного бюджета РА поступило 166 млн 671 тыс. драмов, 46 млн 558 тыс. драмов перечислено в муниципальные бюджеты”, - представил Папикян.

В отчете отражены также обязательства, взятые новыми собственниками в результате сделок по приватизации, и информация об их исполнении. В течение 2018 года договорные, в том числе инвестиционные обязательства взяли на себя 8 покупателей, из которых 3 инвестиционные, социальные гарантии, предусмотренные покупателем, а обязательства по сохранению портфеля, взятого одним покупателем, не были выполнены.

20 июня Министерство территориального управления и инфраструктур РА стало уполномоченным органом Комитета по управлению государственным имуществом.