Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июнь

Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro из-за проблем с батареями


Компания Apple отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи. Как передает Арменпресс, об этом следует из заявления на сайте компании.

Потенциально уязвимыми признаны 15-дюймовые модели ноутбуков с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.

"Apple установили, что у ряда моделей раннего поколения 15-дюймовых MacBook Pro, батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности", - говорится на официальном сайте.

На официальном сайте можно проверить, попадает ли ноутбук под программу по серийному номеру. Компания обещает бесплатно заменить старую батарею.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации