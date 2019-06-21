Глава парламента Грузии прервал визит в Азербайджан и покинул Баку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал свой визит в Азербайджан и покинул Баку. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана.

"Кобахидзе нет в Баку, он уже уехал", - сказал собеседник агентства.

Спикер грузинского парламента в четверг прибыл в Азербайджан с двухдневным официальным визитом. На пятницу у него были запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Новрузом Мамедовым, а также участие в проходящей в Баку 53-й пленарной сессии Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.