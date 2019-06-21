ППА предлагает выбирать директоров общинных некоммерческих организаций на конкурсной основе

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” предлагает в выборах директоров общинных некоммерческих организаций уменьшить возможность субъективного назначения главой общины, дать Совету старейшин возможность принять существенное участие в этом вопросе. Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон “О местном самоуправлении” представил депутат Армен Егиазарян.

“Согласно действующему закону директора муниципальных некоммерческих организаций назначаются исключительно в результате субъективного решения главы муниципалитета, руководитель определяет кандидата, представляет на утверждение муниципального совета. Есть также один абсурдный пункт, по которому глава общины в случае неизбрания кандидата дважды, имеет право единолично назначить его. Это препятствует равным возможностям людей для работы на этой должности, иногда, исходя из корыстных целей бывают и нецелесообразные назначения. Изменениями этого закона мы хотим решить эту проблему, повысить роль Совета старейшин и привлечь более профессиональных специалистов”, - отметил Егиазарян.

На вакантные должности глав муниципальных некоммерческих организаций будут проводиться конкурсы, порядок проведения которых определит правительство. Назначение избранного по итогам конкурса кандидата утвердит или отклонит Совет старейшин.

Егиазарян с первого по второе чтение проекта предлагает законом четко определить порядок проведения конкурса.