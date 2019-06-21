Юнкер пригрозил Турции жесткими мерами из-за ее действий в экономической зоне Кипра

Евросоюз как можно быстрее примет жесткие меры в отношении Турции из-за ее незаконных действий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в ночь на пятницу по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"То, что делает Турция, неприемлемо. Саммит попросил Еврокомиссию принять как можно скорее меры. И она это сделает. И они будут совсем не мягкими", - сказал он, подчеркнув, что этому вопросу было уделено большое внимание на саммите.

Европейский источник сообщил журналистам, что все 28 стран ЕС были едины в позиции по отношению к действиям Турции. "Было полное, абсолютное единство. Все до единого выразили полную солидарность с Кипром и призвали к мерам как можно скорее", - пояснил он.

В итоговом заявлении саммита главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить точечные меры в отношении Турции. "Европейский совет подчеркивает серьезное непосредственное негативное воздействие, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений между ЕС и Турцией. Европейский совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. Европейский совет одобрил поручение Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС безотлагательно представить варианты соответствующих мер, включая точечные меры", - отмечается в нем.

Лидеры ЕС подчеркнули, что серьезно озабочены действиями Турции. "Евросовет сожалеет о том, что Анкара до сих пор не ответила на неоднократные призывы ЕС прекратить эту деятельность, - говорится в заявлении. - ЕС будет продолжать внимательно следить за развитием событий и готов реагировать адекватно и в полной солидарности с Кипром".