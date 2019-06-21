Премьер Грузии пообещал наказать всех виновных в организации беспорядков

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что за организацию массовых беспорядков в центре Тбилиси и за все допущенные ошибки в связи с этим инцидентом к ответственности будут привлечены как оппозиционеры, так и члены правящей команды, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Протесты захлестнули Тбилиси в четверг, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В ходе протестов пострадали более 70 человек. В МИД РФ в свою очередь заявили, что Москва возмущена действиями радикалов, сорвавших работу генассамблеи МАП в Тбилиси. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что действия руководства Грузии при проведении сессии МАП противоречат нормам проведения международных мероприятий.

"Ситуация, которая образовалась в результате тяжелых ошибок некоторых членов нашей команды, что стало причиной искреннего протеста наших сограждан, в первой половине дня была полностью урегулирована нашей политической командой – был прекращен форум, российская делегация покинула страну, лидеры нашей команды сделали соответствующие заявления и сообщили, что детально изучат все и потребуют соответствующего ответа от членов команды. В тоже время, спустя семь часов справедливый протест на проспекте Руставели был использован деструктивными политическими силами, и они вышли за рамки конституции", - заявил премьер на брифинге в ночь на пятницу.

Он также отметил, что сейчас главное - это здоровье всех пострадавших, число которых, по последним данным минздрава, достигло более 70 человек. Глава правительства пообещал, что никто не избежит ответственности.

"Мы потребуем ответа у всех членов нашей команды, из-за ошибок, в результате которых образовалась кризисная ситуация. В тоже время, мы без всяких причин обеспечим, чтобы правовую оценку получили все лидеры безответственной и деструктивной оппозиции, кто подорвал закон и конституцию. Наша задача - это деэскалация ситуации. Международное сообщество и дипломатический корпус полностью информированы о том, как протекал сегодняшний процесс. Обещаем населению, что этим лицам придется взять ответственность за организованный ими массовый переворот и попытку дестабилизации. Призываем общественность к спокойствию. Руководство защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок", - добавил премьер.