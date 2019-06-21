На боевых позициях Армии обороны НКР проведены инженерные и укрепительные работы

На боевых позициях Армии обороны Республики Арцах проведены инженерные и укрепительные работы, которые повысят уровень безопасности и улучшат повседневные условия военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель командира N-ской воинской части Армии обороны НКР, подполковник Паргев Мартиросян.

“На боевых позициях в последнее время были проведены большие инженерные, укрепительные работы. Построены траншеи. Боевые позиции обеспечены постоянной проточной питьевой водой. На всех позициях построены бани, где персонал ежедневно принимает душ”, - сказал Мартиросян.

Питание военнослужащих также изменилось. Заместитель командира воинской части отмечает, что в настоящее время жалоб на питание уже нет.

“Изменился ассортимент продуктов питания. Служащие уже довольны ассортиментом. Сейчас, в летний период, ведутся работы по обеспечению овощами”, - отметил подполковник.

На данный момент на испытании находятся новые сапоги для солдат, отностельно которых персонал воинской части не имеет жалоб.