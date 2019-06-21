Наша воля будет непоколебима, рука не будет дрожать, врагов РА ожидает поражение: в Армении отмечают День формирования Войск полиции

В Главном управлении Войск полиции торжественно отметили День формирования Войск полиции. Сегодня исполняется 27 лет со дня формирования Войск полиции. По случаю дня Главное управление Полиции посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян. До начала торжественного мероприятия премьер-министру РА Николу Пашиняну было представлено техническое оснащение, виды оружия, возможности полицейских войск.

Фото: Татев Дурян

Как передает «Арменпресс», начальник Полиции Армении Валерий Осипян в своем выступлении отметил, что Войска полиции уже 27 лет с честью и самоотверженностью выполняют свои обязанности.

“В 1992 году на арцахском фронте была крайне тяжелая ситуация, под угрозой оказались границы Армении. Формирование войск полиции было императивом времени и имело жизненную необходимость. Нам нужны были крепкий фронт и тыл. С этого дня прошло более четверти века и мы с гордостью можем констатировать, что войска полиции полностью выполнили поставленные перед ними задачи как на поле боя, так и в борьбе с преступностью”, - сказал начальник Полиции Армении.

Он подчеркнул, что уже год как военнослужащие Войск Полиции осуществляют боевое дежурство на границах, заверив, что государственная граница будет нерушимой. Начальник Полиции заверил, что сегодня делается все для повышения качества Войск полиции, боеспособности и обогащения материально-технической базы. Он подчеркнул, что Полиция Армении имеет все возможности с честью выполнять поставленные перед ней задачи.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, поздравив Войска полиции, отметил важность того обстоятельства, что они осуществляют службу на границе.

“Вопрос о том, что изменилось в Армении за последний год, имеет очень конкретный ответ и в Войсках полиции. Уже почти год Войска полиции Армении несут боевое дежурство на армяно-азербайджанской границе, сохраняя безопасность граждан Армении. В этот праздничный день я прежде всего хочу выразить благодарность Войскам полиции, тем, кто посвятил себя защите границ Родины. Спасибо членам семей военнослужащих, которые поддерживают полицейских, отправляющихся на границу. Решение о привлечении Войск полиции к охране внешних границ Армении выражает наши представления, как о внешней, так и внутренней безопасности”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА подчеркнул, что в деле защиты внешней безопасности Армении армянский народ должен быть единым. По его словам, представление внутренней безопасности Армении также связано с этой идеей, поскольку Войска полиции призваны предотвращать любые проявления насилия внутри страны.

“В Армении должно быть общество, свободное от насилия, в котором вопросы решаются без мыслей о насилии и пропаганды насилия. Это представление мы каждый день последовательно претворяем в жизнь и будем претворять. Наше беспредельное стремление к формированию атмосферы любви и солидарности некоторые пытаются интерпретировать как слабость. Хочу четко заявить, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что правительство РА может проявить робость или нехватку воли в деле защиты конституционного порядка, свободы граждан, демократии. Наша воля будет непоколебима, рука не будет дрожать перед теми, кто попытается возродить пропаганду насилия”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил, что они имеют такие же представления в плане защиты границ Арцаха. Армения выступает за установление длительного и стабильного мира в регионе.

“Но если будут силы, которые попытаются интерпретировать это наше стремление как проявление слабости, то они получат решительный контрудар нашей коллективной воли, силы. И этот контрудар дадут также те представители Полиции, которые стоят на позициях по защите безопасности армянского народа. Ни один враг не может поколебать наше единство. Всех внутренних и внешних врагов Армении ждет безоговорочное поражение”, - добавил Никол Пашинян.

По случаю Дня группа служащих Войск полиции РА была награждена премьер-министром РА, министром обороны РА, начальником Полиции РА.