Танкисты ВС Армении готовы к любым посягательствам противника

Танковые батальоны Вооруженных сил Республики Армения готовы к любым боевым действиям. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал командующий N-ской воинской части МО Армении, подполковник Овик Габриелян.

По словам подполковника Габриеляна, в ходе службы из-за нехватки опыта у новобранцев возникают некоторые трудности, однако они немедленно исключаются при содействии опытных офицеров.

“Бывают проблемы, которые исправляются в процессе. Это бывает у молодых экипажей, которые затрудняются в учебном процессе, но проблемы решаются благодаря знающим офицерам. Большое внимание в специальности танкиста уделяется огневой подготовке” - сказал Габриелян.

Подразделение, под руководством Овика Габриеляна, участвовало в ряде учений и готово выполнить любое задание в любое время.

“На сегодняшний день экипажи готовы к полноценному участию в любых боевых действиях и уничтожению противника на месте”, - отметил подполковник.

В распоряжении танкового батальона находится также танк “Т-90 С”, получивший награду в конкурсе “Танковый биатлон 2015”, и готов принять участие в боевых действиях.