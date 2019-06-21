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Парламент Армении принял в первом чтении законопроект, предоставляющий гражданам с инвалидностью возможность бесплатного высшего и средне-специального обучения


Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона, предоставляющий возможность бесплатного высшего и среднего профессионального обучения всем гражданам с инвалидностью. Как передает «Арменпресс», проект был представлен парламентской фракцией “Просвещенная Армения”.

Согласно действующему регулированию, инвалиды 1-ой и 2-ой групп, сдавшие вступительные экзамены с положительными оценками, поступают в бесплатную систему государственных высших или средних специальных учебных заведений при наборе как минимум переходных баллов для платной системы. Они переводятся на платную систему данного учебного заведения, если в дальнейшем по результатам медико-социальной экспертизы не признаются инвалидами. Лица, обучающиеся на платной системе государственных высших и средних специальных учебных заведений, в случае получения статуса инвалида 1-ой или 2-ой группы в процессе обучения переводятся в бесплатную систему данного учебного заведения. Расходы на обучение лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп, поступивших в государственные высшие или средние специальные учебные заведения, производятся за счет средств государственного бюджета. Эти правовые регулирования распространяются также на детей, признанных инвалидами с детства.

Проектом предлагается внести изменения, посредством которых будет предоставлена возможность лицам, имеющим инвалидность 3-й группы, пользоваться всеми правами, установленными статьей 14 как для граждан, имеющих инвалидность 1-й и 2-й группы, так и для детей, признанных инвалидами с детства.

С принятием проекта предоставляется возможность бесплатного высшего и средне-специального обучения всем гражданам с инвалидностью.

В первом чтении проект был принят единогласно - 102 голосами. Однако руководитель фракции “Мой шаг”  Лилит Макунц отметила, что во втором чтении их голосование будет зависеть от того, какое влияние принятие проекта закона может оказать на госбюджет РА.




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