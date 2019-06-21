Проживающие в России братья-армяне вернулись на родину для службы в Вооруженных силах Армении

Проживающие в Российской Федерации Эрик и Роман Асадовы - родные братья, решили для защиты Родины приступить к службе в Вооруженных силах Армении.

В беседе с «Арменпресс» Эрик отметил, что служит в N-ской воинской части МО Армении уже год, а его брат Роман - 6 месяцев.

“Мы приехали из России на родину, чтобы служить в Армении. Уже более года, как я прохожу службу в ВС РА. Мы родились здесь, здесь наш родной дом, приехали защищать нашу Родину”, - сказал Эрик Асадов.

Негативные представления Романа об армии изменились после призыва. Находящийся на службе уже в течение 6 месяцев, призывает всех военнообязанных без страха возвращаться и служить.

“Служба проходит отлично. Можно сказать, что понравилось все. Когда я еще не поступил на службу, я думал, что будет сложно, но все в порядке, так что нечего бояться. Нужно идти на службу, чтобы защитить Родину”, - отметил Роман Асадов.

Братья пока не определились, вернутся ли они после окончания службы в Российскую Федерацию или останутся в Армении, но четко отмечают, что их Родина здесь, где они родились.