Источник: президент Грузии прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси. Как передает Арменпресс, об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Белоруссии. "Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", - сказал собеседник.

Как передает корреспондент ТАСС из Дома правительства Белоруссии, грузинские журналисты, ожидавшие здесь встречи президента Грузии с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание. Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.