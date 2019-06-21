Лидеры ЕС не договорились о новом главе ЕК. Внеочередной саммит назначен на 30 июня

Главы государств и правительств Евросоюза не договорились о новом главе Еврокомиссии, для продолжения дискуссии созван внеочередной саммит ЕС 30 июня в Брюсселе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу на итоговой пресс-конференции саммита глава Евросовета Дональд Туск.

"Ни за одного из кандидатов нет большинства, пока преждевременно говорить об именах. Мы встретимся снова на саммите 30 июня", - заявил он.

Туск подчеркнул, что лидеры ЕС нацелены на достижение пакетного решения по назначениям на все ключевые посты ЕС. Помимо главы Еврокомиссии, им нужно определить будущего преемника самого Туска на посту председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сменит Федерику Могерини, нового председателя Европарламента вместо Антонио Таяни и председателя Европейского Центробанка на смену Марио Драги.

"Мы намерены найти пакетное решение, которое бы отражало все многообразие Евросоюза. Пока я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом", - заявил Туск. Фраза о "многообразии Евросоюза" означает, что среди новых руководителей институтов ЕС должны быть как мужчины, так и женщины, представляющие разные регионы и политические партии Евросоюза.