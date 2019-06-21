В Армении и Арцахе продолжаются боевые учения с участием зенитно-ракетных комплексов “С-300”

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении готовы отреагировать на любое посягательство на воздушное пространство Армении и Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал командующий N-ской воинской части МО Армении подполковник Севак Торозян.

Воинская часть, находящаяся в подчинении подполковника Торозяна, одна из участвующих в боевых учениях с полным применением системы противовоздушной обороны ПВО ВС РА и участием подразделений ПВО Армии обороны Республики Арцах, начавшихся 18 июня.

“Воинская часть круглосуточно несет боевое дежурство готовности № 2. В рамках учений проходят испытания как новые зенитно-ракетные комплексы, так и модернизированные зенитно-ракетные комплексы. Мы готовы к любым посягательствам в любое время дня и в любую погоду. Вся территория Республики Армения и Республики Арцах защищена от любых посягательств”, - сказал Торозян.

В ходе учений в воинской части проходят испытания и зенитно-ракетные комплексы “С-300”.

“За 6 минут зенитно-ракетные комплексы приводятся в состояние готовности № 1 и готовы выполнить поставленные перед ними задачи. В ходе учений испытываются также и новые радиолокационные станции армянского производства. Разрабатываются вопросы взаимодействия с силами и средствами противовоздушной обороны Армии обороны”, - отметил подполковник.

Цель учений - согласование вопросов совместного применения, повышение эффективности единых систем управления, радиолокационной разведки и ведения зенитного огня, а также уровня подготовки боевых расчетов.

В боевой стрельбе задействованы современные виды ПВО – “С-300”, модернизированные зенитно-ракетные комплексы “С – 125”, “Оса – АК” и “Стрела – 10”, зенитно-ракетные комплексы “Игла – С” и “Верба”. В учениях принимают участие подразделения ПВО, оснащенные новейшими радиолокационными станциями отечественного производства.