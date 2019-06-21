Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных

Многотысячная акция в Тбилиси у здания парламента Грузии с четверга на пятницу закончилась разгоном демонстрантов. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Демонстранты, ведомые оппозицией, начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели около 19:00 (18:00 мск), требуя отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Позднее они предприняли попытку штурма здания. В конечном итоге полиция применила спецсредства для разгона митинга.

Оппозиция обвинила в случившемся власти. Правительство в свою очередь обвиняет оппонентов в разжигании розни.

Протесты начались после скандала, связанного с визитом дипломата из России Сергея Гаврилова, занимающего пост главы Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента. После этого люди начали собираться у стен парламента с требованием отправить в отставку спикера Ираклия Кобахидзе — его назвали предателем родины за то, что он отдал почетное место Гаврилову.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявили, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.