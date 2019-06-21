NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение

Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

"Президент Трамп одобрил военные удары в отношении Ирана в ответ на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник, однако затем в четверг вечером, после роста напряженности в течение дня, отменил их", - говорится в материале.

По словам источников газеты в администрации, "в 19:00 в четверг (02:00 пятницы по мск) после активных консультаций и споров в Белом доме среди ключевых помощников президента, занимающихся вопросами национальной безопасности, и лидеров Конгресса военные и дипломаты ожидали, что будут нанесены удары".

По сведениям газеты, за проведение данной военной операции в окружении Трампа выступали, в частности, госсекретарь США Майкл Помпео, глава ЦРУ Джина Хэспел, а также помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. "Однако ключевые официальные лица в Пентагоне предупреждали, что эти шаги могут привести к быстрой эскалации и поставить под угрозу американские силы в регионе", - говорится в материале.