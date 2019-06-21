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В НС Армении началось внеочередное заседание


В НС Армении началось внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестку заседания включен ряд вопросов.

Парламент продолжит обсуждение проекта закона О внесении изменений в Закон РА “О социальной защите инвалидов РА”  и ряда других проектов.

Парламент рассмотрит также и вопрос избрания члена ВСС.




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