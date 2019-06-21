Европейские индексы - 20-06-19

МОСКВА, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.38% и составил 12355.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 5535.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7424.44 пункта, а российский RTSI вырос на 2.21% и составил 1391.21 пункта.