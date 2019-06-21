Европейские индексы - 20-06-19
МОСКВА, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.38% и составил 12355.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 5535.57 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7424.44 пункта, а российский RTSI вырос на 2.21% и составил 1391.21 пункта.
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- 08:58 Европейские индексы - 20-06-19
- 08:57 Американские индексы выросли - 20-06-19
- 08:56 Цены на цветные металлы - 20-06-19
- 08:54 Цены на драгоценные металлы - 20-06-19
- 08:50 Цены на нефть выросли - 20-06-19
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- 20.06-17:15 НС Армении проводит дополнительное заседание
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- 20.06-17:12 Азиатские индексы - 20-06-19
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