Цены на цветные металлы - 20-06-19

ЛОНДОН, 21 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 20 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.49% и составила 1803.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.88% и составила 5972.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.21% и составила 1921.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.93% и составила 12305.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.98% и составила 19325.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.28% и составила 2488.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27183.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.