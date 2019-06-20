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Национальное Собрание Армении завершило вторую сессию парламента 7-го созыва


Национальное Собрание Армении 20 июня завершило вторую сессию парламента 7-го созыва. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил спикер НС Арарат Мирзоян в конце заседания 20 июня.

«Я объявляю второе заседание закрытым», - сказал Мирзоян.

Под звуки гимна Республики Армения вторая сессия НС седьмого созыва завершила работу.

Парламент продолжит обсуждение проектов на внеочередном заседании 21 июня.




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