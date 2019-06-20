Зограб Мнацаканян доволен встречей с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном
20:31, 20 Июнь, 2019
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян доволен встречей с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Как сообщает Арменпресс, после встречи Мнацаканян написал в Твиттере:
«Доволен позитивной, обширной и обстоятельной дискуссией с послом Дж. Болтоном вокруг мирного процесса нагорно-карабахского конфликта, повестки мира и безопасности Армении и всего региона, а также вокруг армяно-американского двустороннего сотрудничества. США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вместе с Францией и Россией, играют важную роль».