Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян доволен встречей с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как сообщает Арменпресс, после встречи Мнацаканян написал в Твиттере:

«Доволен позитивной, обширной и обстоятельной дискуссией с послом Дж. Болтоном вокруг мирного процесса нагорно-карабахского конфликта, повестки мира и безопасности Армении и всего региона, а также вокруг армяно-американского двустороннего сотрудничества. США как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, вместе с Францией и Россией, играют важную роль».