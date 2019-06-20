Апелляционный уголовный суд удалился в совещательную комнату, не выслушав ходатайство защитника Кочаряна

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Армена Даниеляна в рамках заседания по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна удалился в совещательную комнату для вынесения судебного акта. Решение будет обнародовано 25 июня в 16:00. Как сообщает Арменпресс, адвокат второго президента Ованнес Худоян представил ходатайство о приостановлении судебного дела для обращения в Конституционный суд.

К ходатайству присоединились также защитники Юрия Хачатурова и Сейрана Оганяна.

Суд ушел в совещатеьную комнату, не выслушав доводы защиты, учитывая, что “действия стороны защиты направлены на неуместное затягивание судебного заседания”.

В начале судебного заседания судья Армен Даниелян сообщил, что в суд поступило ходатайство Ованеса Худояна о приостановлении производства по уголовному делу и обращении в Конституционный суд.

После этого защитник бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна Карен Межлумян и защитник бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Мигран Погосян представили свои возражения в связи с выступлениями стороны обвинения.

Напомним, что Генпрокуратура обжаловала решение суда общей юрисдикции Еревана от 18 мая об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, о приостановлении производства по уголовному делу и обращении в Конституционный суд от 20 мая.