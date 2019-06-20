Национальное Собрание Республики Армения избрало Григора Бекмезяна членом Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, Бекмезян был избран тайным голосованием.

За его кандидатуру проголосовали 107 депутатов, против - 4 депутата. Бекмезян был выдвинут фракцией «Мой шаг» на пост кандидата в ВСС.