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Национальное Собрание Республики Армения избрало Григора Бекмезяна членом Высшего судебного совета


Национальное Собрание Республики Армения избрало Григора Бекмезяна членом Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, Бекмезян был избран тайным голосованием.

За его кандидатуру проголосовали 107 депутатов, против - 4 депутата. Бекмезян был выдвинут фракцией «Мой шаг» на пост кандидата в ВСС.




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