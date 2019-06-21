Предстоящие на 21 июня мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 21 июня, по случаю дня формирования войск Полиции премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Главное управление войск Полиции.

В Ереване состоится ежегодная международная конференция “Кавказ – 2018”. Цель - обобщить политические развития на Кавказе в 2018 году.

В российско-армянском университете состоится круглый стол-обсуждение на тему “Всеобъемлющий запрет на курение”. На обсуждение приглашены представители гражданского общества, государственных органов и академических учреждений.

Тема здравоохранения продолжит начальник отдела особо опасных и воздушно-капельных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА Лиана Торосян. Она коснется ситуации по кишечным инфекционным заболеваниям и пищевым отравлениям.

В Армении оперная дива Вероника Джиоева. Она с сольным концертом 24 июня выступит в концертном зале Арама Хачатуряна. Вероника Джиоева выступит с Национальным филармоническим оркестром Армении под руководством маэстро Эдуарда Топчяна.

В Парке влюбленных по случаю “Праздника музыки 2019" выступит трио Дана Гарибяна. Уже 12-й год подряд по инициативе посольства Франции в Армении ежегодный международный фестиваль “Праздник музыки” отмечается и в Армении. Дан Гарибян - автор “Армянского вальса”, прозвучавшего на церемонии прощания с Шарлем Азнавуром “Дань Национального уважения”. Вход свободный.

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