Армения - связующее звено между зарубежными стартапами и Силиконовой долиной: министр Аршакян представляет подробности новой программы

В Армении будет реализована новая программа, которая используя возможности Силиконовой долины, окажет содействие стартапам для выхода на международный рынок. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян, касаясь своего рабочего визита в США. Он сообщил, что в настоящее время разрабатывается программа, которая находится в стадии пакетирования.

“Смысл проекта в том, чтобы используя возможности Силиконовой долины, облегчить выход армянских стартапов на рынок. Хочу подчеркнуть оказание поддержки не только армянским стартапам. Например, казахстанская компания, которая хочет инвестировать, выйти на рынок, но испытывает трудности, мы можем использовать наши возможности и опыт. Армения может стать тем связующим звеном, которое позволит им выйти на рынок. А мы это можем, потому что, во-первых, мы не новы в этом бизнесе, у нас уже есть успешные стартапы. Второй важный фактор - у нас есть диаспора, потенциал которой мы можем использовать. Кстати, в ходе визита в США мы встретились с армянской инженерной общиной в Силиконовой долине. Во встрече приняли участие более 100 человек, состоялось эффективное обсуждение”, - сказал Акоп Аршакян.

Говоря о визите в США, Акоп Аршакян отметил, что в составе делегации были более 15 частных компаний, которым была предоставлена возможность встречаться с крупными компаниями, руководителями крупных корпораций, устанавливать связи с американскими компаниями. По словам Акопа Аршакяна, эта деятельность продолжится и в ближайшее время, в рабочих визитах будут участвовать также и местные частные компании, чтобы иметь возможность выйти на рынки и установить связи.

“Мы провели десятки серьезных встреч как с венчурными инвесторами, предпринимателями, так и с руководством крупных корпораций. У нас была большая возможность представить Армению и армянские высокотехнологичные компании. Уже есть серьезные отклики, некоторые приняли приглашения приехать в Армению”, - сказал министр. По словам Акопа Аршакяна, есть программы, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. В частности, ведутся обсуждения с Университетом Драпера (Draper University). Это университет предпринимательства, который проводит 3-6 месячные курсы для инженеров и создает возможности для общения с большими игроками рынка.

“Сейчас обсуждается вопрос возможности иметь в Армении офис этого университета. Есть большие шансы, что мы сможем привести их в нашу страну. Визит в США действительно был продуктивным, результаты заметны и сейчас, и будут и в ближайшее время”, - добавил министр.

Анна Гзирян