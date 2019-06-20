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Компания «ЭЛАРД» представила предварительные результаты проверки в Амулсаре


По поручению главы СК Армении, заместитель председателя СК  Самвел Аветисян и начальника управления борьбы против коррупции Юра Иванян встретились с членами экспертной группы компании «ЭЛАРД».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК  Армении, экспертная группа представила предварительное заключение комплексной экспертизы по вопросу эксплуатации Амулсарского рудника.

Во встрече также приняли участие представители министерства охраны природы Армении.

Напомним, что в ноябре 2018 года на конкурс подали заявки международные профессиональные компании. В результате выиграла компания «Earth link & Advanced Resources Development» (ELARD), которая подписала контракт с СК Армении для проведения проверки в Амулсаре.




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