Премьер-министр провел прощальную встречу с послом Германии Маттиасом Кислером

Премьер-министр Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Федеративной Республики Германия в Армении Маттиаса Кислера, который завершает дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поблагодарил посла за эффективную работу и содействие развитию армяно-германских отношений. Никол Пашинян подчеркнул, что в том числе в результате активной деятельности посла за последний год состоялись взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами, которые придали новый импульс сотрудничеству в различных сферах. Глава правительства подчеркнул важность сотрудничества с правительством Германии в продвижении реализуемых в нашей стране реформ, в частности, в создании соответствующей европейским стандартам независимой судебной системы.

Маттиас Кислер также поблагодарил премьер-министра за эффективное сотрудничество и отметил, что для него было большой ответственностью осуществлять миссию в эпоху происходящих в Армении событий и изменений. Посол подчеркнул, что традиционно хорошие отношения с Арменией получили новый импульс в результате укрепления демократии в стране. Маттиас Кислер подчеркнул, что правительство его страны готово тесно сотрудничать с армянскими партнерами в различных областях, в том числе в осуществлении реформ в судебно-правовой сфере. По словам посла, велик интерес немецкого бизнеса к Армении, в частности, к сферам телекоммуникаций и высоких технологий.

В ходе встречи собеседники также коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта.