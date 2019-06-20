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Ларс снова открыт


КПП “Верхний Ларс” открыт: причиной накомплений стал национальный праздник Ломисоба. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министра экономики Армении Анна Оганян.

«Были некоторые ограничения в связи с празднованием в населенных пунктах, находящихся на пути на контрольно-пропускной пункт. По состоянию на 18:00 дорога была открыта для всех типов транспортных средств. Стоит отметить, что иногда проблемы возникают из-за перегруженности автомобилей. Кроме того, после проведения товаров через сканеры может потребоваться дополнительная проверка. Сотрудники министерства экономики Армении находятся в прямом контакте с Северокавказским таможенным департаментом, чтобы оперативно решать такие проблемы », - написала она.




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