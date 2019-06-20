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НС Армении проводит дополнительное заседание


Национальное Собрание Армении приняло предложение о проведении дополнительного заседания сразу после заседания 20 июня. Как сообщает Арменпресс, решение было вынесено на голосование по предложению спикера НС Арарата Мирзояна.

Арарат Мирзоян отметил, что в повестке дня остаются вопросы, которые желательно обсудить. Он предложил созвать заседание в 18:00-20: 00

69 депутатов проголосовали за, 10 - против. Решение было принято.




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