НС Армении проводит дополнительное заседание

Национальное Собрание Армении приняло предложение о проведении дополнительного заседания сразу после заседания 20 июня. Как сообщает Арменпресс, решение было вынесено на голосование по предложению спикера НС Арарата Мирзояна.

Арарат Мирзоян отметил, что в повестке дня остаются вопросы, которые желательно обсудить. Он предложил созвать заседание в 18:00-20: 00

69 депутатов проголосовали за, 10 - против. Решение было принято.