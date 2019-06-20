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Ваан Даниелян назначен генеральным директором ФК “Лори”


Ваан Даниелян назначен генеральным директором футбольного клуба “Лори”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Даниелян имеет большой опыт в сфере футбола. В 2001 - 2005 гг. работал в “Бананце”. В “Пюнике” в  2014 – 2017 гг., в “Гандзасар-Капане”, занимал разные должности.

До этого должность гендиректора “Лори” занимал Давид Абрамян.




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