Россия поставит в Иран IT-продукты в сфере кибербезопасности

Российские компании поставят в Иран ряд своих IT-продуктов, в том числе в сфере информационной безопасности, "умного" города и электронного правительства. Такие решения приняты в ходе первого заседания российско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области информационных и коммуникационных технологий. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Минкомсвязь РФ.

"Россия и Иран уже продвигают масштабные совместные проекты, в том числе в мирном атоме и нефтегазовой сфере. Однако мы видим огромный потенциал развития сотрудничества именно в области информационно-коммуникационных технологий. Я уверен, что первое заседание нашей рабочей группы заложило основу для долгого и плодотворного взаимодействия", - цитирует пресс-служба слова замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова.

Заседание, которое прошло в Тегеране, прошло под председательством замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова и замминистра связи и информационных технологий Ирана Хамида Фаттахи.