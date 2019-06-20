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В Ереванском зоопарке появились новые жители: родились 4 оленёнка


В Ереванском зоопарке появились новые жители: родились 4 оленёнка. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает страница социальной сети в Facebook Ереванского зоопарка.

“Дорогие посетители, с радостью сообщаем, что в Ереванском зоопарке есть новые жители. Родились 4 оленёнка Европейской породы и еще один Пятнистый ожидается, детеныши физически здоровы и находятся в саду”, - говорится в сообщении.




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