Три члена сборной Армении по баскетболу освобождены от обязательной военной службы

Правительство приняло решение освободить от обязательной военной службы в рядовом составе трех членов национальной сборной Армении по баскетболу: 27-летнего Рьяна Джамара Боатрайта, 26-летнего Альберта Николаевича Тадевосяна и 27 -летнего Артура Эдуардовича Хачатуряна.

Как передает «Арменпресс», принятие этого решения обусловлено тем, что решением правительства отсрочка им была предоставлена до летнего призыва 2019 года. Поскольку им исполняется 27 лет в 2019 году, невозможно дать отсрочку от призыва на обязательную военную службу в рядовом составе. Следовательно, возникла необходимость освободить их от обязательной воинской службы рядового состава.

“Эти баскетболисты выступают в национальной сборной Армении по баскетболу, отличаются результативной игрой, и Министерство спорта и по делам молодежи Армении придает важность их участию в отборочных матчах чемпионата Европы в составе сборной Армении по баскетболу”,- говорится в обосновании.

Все трое состоят на учете в территориальном военном комиссариате административного района Кентрон г. Еревана.