В Матенадаране проходит Международная конференция по востоковедению: отмечается 90-летие Арама Тер-Гевондяна

Будущее армяно-арабских отношений в Ереване было одной из важнейших тем обсуждения армянских и зарубежных ученых, собравшихся под крышей Научно-исследовательского института древних рукописей Матенадарана. В Матенадаране 20 июня стартовала двухдневная Международная научная конференция “Восточное источниковедение и восточная историография в Армении начала XX века, в которой принимают участие 34 ученых из 8 стран.

Как передает «Арменпресс», научная конференция, организованная Институтом востоковедения НАН РА, Ереванским государственным университетом и Матенадараном, имеет исключительную важность с точки зрения дальнейшего развития армянской востоковедческой мысли, а также укрепления многовековых армяно-арабских отношений. Она посвящена 90-летию арменоведа-востоковеда Арама Тер-Гевондяна (1928 - 1988). В центре внимания международной конференции - круг исследований великого ученого в области армяно-арабских отношений. Во время торжественного заседания сын профессора А. Тер-Гевондяна - Ваан Тер-Гевондян, отметив важность связи своего отца с Матенадараном, сказал: “Он был очень связан и с Матенадараном и матенадаранцами. Большая часть его работ родилась именно в читальном зале Матенадарана... Не случайно, что открытие конференции мы проводим именно в этом зале”. Касаясь важности реализации незаконченных программ профессора по комплексным исследованиям армяно-арабских отношений, Тер-Гевондян сказал: “Неужели сегодня мы, все арменоведы и востоковеды, совместными силами в состоянии опубликовать подобные исследования, подобный цикл?”.

Профессор Тер-Гевондян - основатель отдела Восточного источниковедения Института востоковедения НАН РА. Известный арменовед-востоковед внес неоспоримый вклад также и в родной университет - факультет востоковедения ЕГУ, долгие годы преподавая историю арабских стран, основы исламоведения и армяно-арабские отношения. Вовсе не случайно, что на факультете востоковедения уже несколько лет существует аудитория-библиотека, носящая имя Арама Тер-Гевондяна, и по сей день это первая и единственная, названная в честь преподавателя, аудитория нашего факультета”,-отметил декан факультета востоковедения ЕГУ Рубен Мелконян.

В ходе конференции местные и приглашенные ученые выступят с рядом арменоведческих и востоковедческих докладов об армяно-арабских средневековых связях. К теме обратятся преподаватель кафедры арабистики факультета востоковедения ЕГУ Гаяне Мкртумян, профессор кафедры арабистики факультета востоковедения ЕГУ Давид Оганесян, декан Факультета гуманитарных наук Еврейского университета Иерусалима Реувен Амит и другие. Во второй день конференции с докладом ”Перспективы сотрудничества Армения - арабский мир " выступит кандидат исторических наук Института востоковедения НАН РА доцент Аракс Пашаян.

По окончании двухдневной конференции, 22 июня, участникам из Армении и около 8 стран предстоят экскурсии по историческим местам Армении - Амберд, Сагмосаванк,Ованаванк и Мугни.

Нерсес Овсепян

Нелли Ирадян