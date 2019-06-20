Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента

Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.

В Тбилиси проходит 26-ая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней участвуют делегаты из России во главе с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым. Утренняя сессия МАП состоялась в четверг в зале пленарных заседаний парламента. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Мелия заявил журналистам, что "Кобахидзе несет ответственность за произошедшие события, пусть немедленно начнется процесс его импичмента!". К его призыву присоединяются члены других оппозиционных партий.

Параллельно в Тбилиси проходит акция с участием пары сотен активистов, требующих, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну.

Митингующие перекрыли центральный проспект Руставели, они держат в руках национальные флаги и выкрикивают антироссийские лозунги. Позицию грузинских оппозиционеров в специальном заявлении поддержал и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.