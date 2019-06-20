Ваге Григорян присягнул на пост судьи КС

Ваге Григорян вступил в должность судьи Конституционного суда Армении. Как передает «Арменпресс», церемония инаугурации Григоряна состоялась на заседании НС 20 июня.

“Для меня большая честь с присягой вступать на должность судьи КС. Это первая высокая судебная должность, избранная впервые за последние десятилетия НС Армении по свободному волеизъявлению народа. Избрание меня на этот пост прошло долгий путь, это было открыто и прозрачно. Около года назад, когда я принимал это решение, участвовал в этих процессах и претендовал на эту должность, и в конце концов, был избран и вступил в эту должность, я со всеми обстоятельствами представлял, что тяжесть этой должности обусловлена тем, что КС все еще продолжает действовать в рамках переходной логики и действия переходных положений”, - сказал Григорян.

Он отметил, что в этой переходной логике КС своим составом уже имеет трещины в конституционности, которые он намерен подробно обсудить сначала с партнерами, затем, учитывая все соображения взаимопонимания и правовой безопасности, прийти к совместному решению и выступить перед обществом с этим решением.

Учитывая, что граждане РА имеют полноправные и правомерные интересы в вопросах конституционности высшей судебной инстанции и заинтересованность, Григорян попросил и потребовал полностью исключить какое-либо посягательство на членов КС или какого-либо представителя аппарата, а их мирные собрания осуществлялись бы в соответствии с буквой закона о мирных собраниях.

Григорян присягнул, после присяги он вступает в должность немедленно.